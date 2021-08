Taliban schicken "Hunderte Kämpfer" ins widerständige Panjshir-Tal

Nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan wollen die Taliban nun auch das als Widerstandshochburg bekannte Panjshir-Tal unter ihre Kontrolle bringen. "Hunderte Kämpfer" seien auf dem Weg dorthin, nachdem örtliche Regierungsvertreter sich geweigert hätten, die Region friedlich zu übergeben, twitterten die Taliban am Sonntag. Ein Anführer der Tadschiken in Panjshir will die von ihm kontrollierten Gebiete nicht an die Taliban abtreten, berichtet der TV-Sender Al-Arabiya.

Ahmad Massoud rief zur Bildung einer umfassenden Regierung auf, die Afghanistan unter Beteiligung der Taliban regieren solle. Ein Krieg sei aber "unvermeidlich", wenn die Taliban den Dialog verweigern sollten, wurde Massoud vom in Dubai ansässigen Al-Arabiya zitiert. Regierungstruppen aus verschiedenen Regionen seien im Panjshir-Tal nordöstlich der afghanischen Hauptstadt Kabul zusammengezogen. In einem Telefongespräch mit Reuters sagte Massoud, er hoffe auf friedliche Gespräche mit den Taliban. "Wir wollen den Taliban klar machen, dass nur Verhandlungen uns weiterbringen. Wir wollen nicht, dass ein Krieg ausbricht."