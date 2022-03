UNO: Bereits 1,25 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Die Zahl der Fl├╝chtlinge aus der Ukraine bel├Ąuft sich nach Angaben der UNO-Organisation f├╝r Migration (IOM) inzwischen auf 1,25 Millionen. Davon seien allein etwa 672.000 nach Polen geflohen, etwa 194.000 nach Moldau und etwa 133.000 nach Ungarn, sagte ein IOM-Sprecher am Freitag in Genf. Unter den Gefl├╝chteten seien 78.800 Menschen, die nicht aus der Ukraine, sondern 138 verschiedenen anderen L├Ąndern stammten, sagte der Sprecher.

Dutzende L├Ąnder h├Ątten die IOM um Hilfe gebeten, um ihre Landsleute aus der Ukraine oder umliegenden L├Ąndern in die Heimat zu holen. Die Organisation untersuche Berichte, wonach Ausl├Ąndern medizinische Hilfe verweigert worden sei. Solches Verhalten sei v├Âllig inakzeptabel, betonte der Sprecher.

J├╝ngstes Kind war ein im J├Ąnner geborenes Baby

In Griechenland kamen seit Beginn des Krieges rund 2.700 Fl├╝chtlinge an. Am Freitag z├Ąhlte das Ministerium f├╝r B├╝rgerschutz 515 Neuank├╝nfte binnen 24 Stunden, wie die Beh├Ârde mitteilte.

Nach einer mehr als zweit├Ągigen, beschwerlichen Reise trafen 105 j├╝dische Kinder und Jugendliche aus dem ukrainischen Odessa in Berlin ein. Zwei Busse brachten die Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie viele Begleiter zu einem Hotel am Kurf├╝rstendamm. Ein Teil der Kinder sind Waisenkinder, andere wurden von ihren Eltern oder anderen Verwandten auf die 2.000 Kilometer lange Reise ├╝ber Moldau, Rum├Ąnien, Ungarn und Tschechien geschickt. Das j├╝ngste Kind war ein im J├Ąnner geborenes Baby - es gab einige Kleinkinder. Das Alter der anderen Reisenden lag zwischen drei Jahren und Anfang 20.