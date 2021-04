Unions-Fraktion berät mit Laschet und Söder über Kanzlerfrage

Lascht drängt auf rasche Entscheidung

Laschet dringt nun in der Zeitung Bild am Sonntag auf eine rasche Entscheidung über die Spitzenkandidatur. "Wenn ich die Stimmung in der Breite der CDU berücksichtige, sollte die Entscheidung sehr zügig fallen", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident in einem im Voraus veröffentlichten Interview. Bei der Klausur der Fraktionsspitze von CDU und CSU an diesem Sonntag werde allerdings kein Kanzlerkandidat ausgerufen. Dort gehe es vielmehr um die Coronakrise. "Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU sind als Gäste dort, um unsere Arbeit eng zu verzahnen. Das wird dort auch erkennbar erwartet."

Laschet machte deutlich, dass er eine von einigen Politikern geforderte Mitentscheidung durch die Unions-Bundestags-Fraktion über die Kanzlerkandidatur ablehnt: "Über die Frage der Kanzlerkandidatur entscheiden die Führungsgremien von CDU und CSU." Eine Geschlossenheit beider Parteien habe hohe Bedeutung. Laschet und Söder hatten wiederholt betont, dass sie die Frage der Kanzlerkandidatur bis Pfingsten untereinander klären wollten.

Einige Äußerungen Laschets in dem Interview können als Seitenhiebe gegen Söder verstanden werden. Auf die Äußerung der Interviewer, er und Söder lieferten sich einen "Machtkampf mit Frotzeleien und Anspielungen", entgegnete Laschet: "Bei mir werden Sie keine Sticheleien, Schmutzeleien oder Ähnliches feststellen. Das ist nicht mein Stil. Die Pandemie ist zu ernst für parteipolitische Spielchen." Den Begriff "Schmutzeleien" hatte der frühere CSU-Chef Horst Seehofer vor Jahren in einer abfälligen Äußerung über Söder geprägt.