Machtkampf um die K-Frage in der Union: Sticheln, Stänkern und Schweigen

Doch anstatt die Frage zu klären, bleibt sie weiter offen. Die zwei Kandidaten verweisen bei Nachfragen auf Gespräche, die sie bis Pfingsten führen wollen. Söder gab zuletzt den Spekulationen, er würde antreten, mehr Raum. Wiederholte er auf die K-Frage ein „Mein-Platz-ist-in-Bayern“-Mantra, ließ er nun wissen, dass sein Platz „überall“ sei. Klar, als CSU-Chef ist er oft in Berlin. Aber Söder weiß um die Bedeutung solcher Sätze. Oder wenn er sagt, dass ein Wahlkampf im „Red-Bull-Modus“ zu führen sei und nicht mit Kamillentee. Wer was trinkt, dürfte klar sein.

Auch, dass sich Laschet mit dieser gelassenen Art abgrenzen will. Aber in Zeiten, wo es um schnelles Handeln geht – was die Pandemie und die Krise in der Union betrifft –, lässt ihn das zögerlich wirken. Wenn Söder dann in der Sendung von Markus Lanz verrät, dass ihm „der Armin“ vorher eine SMS geschickt habe, bitte „freundlich und friedlich“ zu sein, macht er ihn auch noch zum Angsthasen. Nebenbei erinnerte er an dessen jüngsten Auftritt bei Lanz, wo er sich bei Fragen zur Kritik von Kanzlerin Merkel an seinem Kurs in die Enge treiben ließ.

All das lässt Laschet nicht wie einen aussehen, der ein 80-Millionen-Einwohnerland aus der Krise führen kann. Genauso wenig Söder, der den Staatsmann und den Spieler beherrscht. Und dem zuzutrauen ist, die K-Frage möglichst lange am Laufen zu halten. Bleibt er doch so im Gespräch und gewinnt politisch an Gewicht. Als Chef der Schwesterpartei, der bei jeder Regierungskonstellation der Union involviert ist und als Ministerpräsident in Berlin bayerische Interessen vertritt, kann das nicht schaden.