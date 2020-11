Ungarn: Wie Orbán die Pandemie für Gesetzesänderungen nutzt

Seit 4. November gilt in Ungarn erneut der Ausnahmezustand. Am vergangenen Dienstag hat sich die Regierung vom Parlament die Ermächtigung geholt, zur Bekämpfung der Pandemie per Dekret regieren zu dürfen – wie schon im März.

Grundlegender Unterschied: Die Sonderregelung gilt nicht auf unbestimmte Zeit (was im März im In- und Ausland heftig kritisiert worden war), sondern für die kommenden 90 Tage.

Bereits jetzt liegen Dutzende Vorschläge der Regierung für Gesetzesänderungen vor: ein vorübergehendes Demonstrationsverbot, eine neue Definition von „öffentlichen Geldern“ (was in den Augen der NGO Freedom House die Transparenz verschlechtert) und nicht zuletzt eine Änderung des Wahlrechts: Die neuen Regelungen erschweren es der Opposition, sich vor der Wahl 2022 zusammenzuschließen, um stärker gegen die übermächtige Regierungspartei Fidesz anzutreten. Gemeinsame Listen, so der Änderungsvorschlag, müssen mindestens in 50 der 106 Wahlkreise antreten (statt bisher in 27).