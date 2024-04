Ungarns rechtsnationaler Premier Viktor Orbán und seine Regierung sind nicht in Feierlaune. Anlässlich des 20. Jahrestages der EU-Osterweiterung ist keine zentrale Feier geplant, berichteten Medien am Dienstag, den 30. April. Bei einem Referendum im Jahr 2003 hatten 84 Prozent der ungarischen Wähler für den EU-Beitritt gestimmt, am 1. Mai 2004 schloss sich das Land der Europäischen Union an.