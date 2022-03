Ungarn bekommt erste Staatspräsidentin – und die Opposition wütet

Internationale Beobachter werfen Regierungschef Viktor Orbán vor, er würde zentrale Ämter in Verwaltung, Stiftungen, staatsnahen Organisationen und Politik rechtzeitig mit Loyalisten besetzen, um seine Macht trotz seiner möglichen Abwahl am 3. April langfristig zu erhalten. Viele der Amtsträger wurden mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament ernannt und wären gemäß der jetzigen Verfassung von einer neuen Regierung nicht abwählbar.

Wahl am 3. April

Jeweils 15 Minuten werden Novák und der Róna am Donnerstag im Parlament Zeit haben, um ihre Überzeugungen und Vorstellungen von der Amtsführung darzulegen. Novák versprach zuletzt Taten anstatt Gesten. Als erste Staatspräsidentin Ungarns werde sie nie zum Abbau der Rechtsstaatlichkeit beitragen, denn der Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung sei Aufgabe des Präsidenten, unabhängig von politischer Zugehörigkeit. "Wer meint, ich würde eine Marionette sein, der unterschätzt die Frauen", reagierte Novák auf die Vorwürfe der Opposition. Die passionierte Marathonläuferin betonte nach ihrer Nominierung: "Ich bleibe, wer ich bin."

Am 3. April wird in Ungarn ein neuer Ministerpräsident gewählt. Viktor Orbán, dem längstdienenden Regierungschef in der EU, steht eine geeinte Opposition gegenüber mit einem Kandidaten, Péter Márki-Zay. In den Umfragen liegen aktuell beide gleich auf. Staatsnahe Institute sehen den Fidesz wenige Prozentpunkte vorne, regierungsunabhängige die Opposition.