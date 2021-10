Ungarischer Aufstand 1956: Zeitzeugen erinnern an den Freiheitskampf

Szegö, damals ein 20-jähriger Student, war am 23. Oktober selbst auf der Straße friedlich demonstrieren. Am Abend des 23. Oktobers saß er mit Unikollegen beisammen, unmittelbar in der Nähe der Rundfunkzentrale, wo die ersten Schüsse fielen. "Wir stürmten nach draußen und sagten, sie sollen die Verwundeten zu uns bringen – viele meiner Freunde waren Ärzte", erinnert sich der heute 85-Jährige. "Meine Eltern waren wahnsinnig erleichtert, als ich an diesem Abend unversehrt nach Hause kam", erzählt Szegö, heute als Fremdenführer tätig.

Während der letzten Tage des Aufstands habe es ausgeschaut, "als hätten die Protestierenden wirklich eine Chance auf einen Sieg". Doch am Morgen des 4. November – "es war ein Sonntag" – drehte sich der Spieß: "Der Lärm draußen war ohrenbetäubend." Die Sowjets kamen. In den nächsten Wochen hörte man bereits Gerüchte über Fluchtversuche gen Westen.

Am 8. Dezember 1956 verließ auch Szegö – mit einer Zahnbürste, einem Paar Socken und einer frischen Unterwäsche in der Aktentasche – die Hauptstadt und reiste mit dem Zug nach Sopron. Von dort gelangte er illegal über die Grenze nach Österreich. Seine Eltern blieben in Budapest, "doch sie haben verstanden, dass ich wegwollte." 1967 kehrte er zum ersten Mal zurück – mit österreichischer Staatsbürgerschaft. "Davor hatte ich mich nicht getraut."

Szegö betont die Freundlichkeit der Österreicher, mit der er aufgenommen wurde: "Wir erfuhren eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. So etwas gibt es heute nicht mehr."

"Die Fidesz instrumentalisiert die Geschichte der Ungarn"

Béla Rásky (64) ist Historiker und war langjährige Leiter des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien.

Béla Rásky wurde ein Jahr nach der Revolution in Wien geboren. Seine Eltern hatten der Heimat am 4. November 1956 den Rücken gekehrt – just an dem Tag, als die Sowjets die Proteste niederschlugen und die Protestierenden keine Chance mehr für Ungarns Freiheit sahen. Der Historiker und langjährige Leiter des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien erinnert sich an ungarische Bekannte, die regelmäßig über die Grenze kamen und Geschenke aus der alten Heimat mitbrachten. "Eines Tages, schworen meine Eltern, würden sie wieder zurückkehren. Aber nicht, solange die kommunistische Regierung an der Macht war", erzählt Rásky.

Daraus wurde jedoch nichts: Als 1989 die Wende kam, war Ráskys Vater bereits verstorben.