Paul Lendvai: „Ungarn ist sehr gut geschminkt“

Und Ungarn ist eine?

Ungarn ist sehr gut geschminkt.

Wie groß ist die Chance, dass Viktor Orbán abgewählt wird?

Da bin ich sehr skeptisch.

Haben Sie schon Einreiseverbot in Ungarn?

Nein, überhaupt nicht.

Die litauische Ministerpräsidentin Ingrida Šimonyte warnt in einem Presse-Interview vor dem zunehmenden russischen Imperialismus, lehnt daher auch Nord Stream 2 ab. Ihre Meinung?

Es hat sich als Wunschtraum erwiesen, Russland durch Handel zu retten. Die Peitsche der Sanktionen und Kreditsperren könnte die Prioritäten der russischen Außenpolitik entscheidender beeinflussen.

Es gibt schon Sanktionen, unter denen auch die österreichische Wirtschaft leidet.

Welche Sanktionen? Jetzt kann der russische Oligarch Oleg Deripaska gerade indirekt via Sigi Wolf in Oberösterreich eine Fabrik übernehmen (MAN in Steyr).

Sollen wir keine Geschäfte mehr mit Russland machen?

Nein, aber nicht so, dass wir uns ausliefern.

Wie gefährlich ist Russland?

Die Situation hat sich leider geändert. Man muss nur beobachten, was mit Leuten passiert, die Putin kritisieren.

Hugo Portisch meinte in einem KURIER-Interview, Russland sollte näher an Europa rücken. Hat Europa in der Ukraine-Frage nicht auch unsensibel gegenüber Russland gehandelt?

Ich widerspreche meinem ältesten, schon toten Freund nur ungern. Aber die Vorstellung eines Europa von Lissabon bis Wladiwostok ist falsch – leider. Wir beobachten in Russland eine wirtschaftliche und soziale Bankrotterklärung. Putin benutzt die Außenpolitik als Ablenkungsmanöver. Für die EU muss es rote Linien geben. Dank der Hilfe Moskaus konnte der weißrussische Präsident Lukaschenko überleben, der einfach ein Flugzeug aus der EU entführt.