Der Thüringer Landtag hat den umstrittenen AfD-Fraktionschef Björn Höcke von einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus ausgeschlossen. Vor der Veranstaltung, an der am Freitag auch mehrere Überlebende von Konzentrationslagern teilnahmen, erklärte Landtagspräsident Christian Carius dem Rechtspopulisten, dass dessen Teilnahme als "Provokation" empfunden würde.

Die Thüringer AfD-Fraktion kritisierte Carius und sprach von einer "schäbigen Inszenierung" und einem "gravierenden Verstoß gegen die parlamentarischen Gepflogenheiten". Höcke sei vor Beginn der Veranstaltung zum Verlassen des Plenarsaals "genötigt" worden mit der Drohung, die Gedenkstunde werde ansonsten nicht beginnen. Dies sei eine "nicht hinzunehmende Grenzverletzung in der politischen Auseinandersetzung", erklärte die AfD-Fraktion.

Foto: AP/Jens Meyer Hintergrund sind Höckes Äußerungen zum Berliner Holocaustmahnmal und zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit bei einem Auftritt vergangene Woche in Dresden. Höcke hatte offensichtlich unter Anspielung auf das Holocaustmahnmal in Berlin von einem "Denkmal der Schande" gesprochen. Im Detail sagte er: "Wir Deutschen (...) sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Auf einer Veranstaltung der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative in Dresden sprach er zudem von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" und forderte eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad".

Deswegen hatte ihn auch die KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar von einer Veranstaltung mit Kranzniederlegung im Gedenken an die NS-Opfer am Freitagnachmittag demonstrativ ausgeladen. Nach Höckes Äußerungen sei dessen Teilnahme nicht akzeptabel, erklärte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora am Donnerstag.

"Es steht Ihnen schlicht nicht zu"

Foto: APA/AFP/dpa/PETER GERCKE Höcke will trotzdem kommen. In einem Brief an Stiftungsdirektor Volkhard Knigge erklärte er: "Es steht Ihnen schlicht nicht zu, zu entscheiden, wer für ein Verfassungsorgan an dieser offiziellen Gedenkveranstaltung teilnimmt und wer nicht." Deswegen werde er selbstverständlich am Freitag seiner Trauer um die Ermordung der deutschen und europäischen Juden Ausdruck verleihen.

Auch bei den KZ-Überlebenden stößt das auf Widerstand. "Die Überlebenden der Nazibarbarei und die Angehörigen der Ermordeten können nicht zulassen, dass die Bedeutung des Holocaust relativiert und das Andenken an die Opfer herabgewürdigt wird", sagte Bertrand Herz, Ehrenpräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos. "Wir wehren uns gegen das Erscheinen von Verharmlosern beim Gedenken an der Stätte unseres Martyriums."

Ein Specher der Gedenkstätte sagte am Freitag, man werde "der Situation angemessen reagieren". Mit seinen Äußerungen löste Höcke in ganz Deutschland Empörung aus.

Parteiinterner Streit über Rolle Höckes

Foto: REUTERS/FABRIZIO BENSCH Über die Rolle Höckes gibt es parteiintern schon lange Streit. Petry versuchte immer wieder, ihn zu isolieren. Dem standen früher schon insbesondere Gauland und Poggenburg entgegen. Bereits nach dessen Aussagen zum "lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp" war Höcke Ende 2015 von der Parteispitze "nachdrücklich" aufgefordert worden, "zu prüfen, inwieweit seine Positionen sich noch in Übereinstimmung mit denen der AfD befinden".

Höcke schloss sich 2013 der neu gegründeten AfD, als er noch Gymnasiumslehrer war, an. 2014 ließ sich der Beamte beurlauben, um sich ganz der Politik zu widmen. Bei der Landtagswahl im September 2014 holte die AfD unter Höcke im ostdeutschen Bundesland Thüringen 10,6 Prozent. Höcke wurde Fraktionsvorsitzender. Dennoch organisierte er weiter Demonstrationen und beharrte darauf, die AfD müsse eine "Bewegungspartei" bleiben. Zu seinen schärfsten Kritikern im Parteivorstand zählen Parteichefin Frauke Petry, Alice Weidel und Dirk Driesang.

AfD gewinnt nach Höcke-Äußerung in Wählergunst

Die AfD hat unterdessen nach den Äußerungen des umstrittenen thüringischen Landeschefs Björn Höcke zum Holocaust-Mahnmal in Berlin in der Wählergunst zugelegt. In dem am Mittwoch veröffentlichten stern-RTL-Wahltrend verbesserte sich die rechtspopulistische deutsche Partei um einen Prozentpunkt auf zwölf Prozent. CDU und CSU büßen dagegen im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt ein auf 37 Prozent.

Foto: REUTERS/WOLFGANG RATTAY Die SPD bleibt bei 21 Prozent. Die Grünen legen einen Punkt zu auf zehn Prozent. Linke und FDP verharren bei neun beziehungsweise sechs Prozent. Etwas mehr als ein Viertel aller Befragten geben an, Nichtwähler oder unentschlossen zu sein.

Die Umfrage wurde von den Forsa-Meinungsforschern zwischen dem 16. und 20. Jänner erstellt. Institutschef Manfred Güllner sieht im Anstieg des AfD-Werts laut stern einen weiteren Hinweis darauf, "dass eine große Mehrheit der derzeitigen AfD-Anhänger rechtsradikale Positionen wie die von Höcke durchaus teilt". Eine weitere Umfrage habe ergeben, dass 62 Prozent aller Deutschen der Ansicht seien, Höcke habe sich endgültig als Sympathisant des Nationalsozialismus zu erkennen gegeben, darunter 23 Prozent der AfD-Anhänger. Forsa befragte 2.504 deutsche Bürger.