Umfrage: Deutsche Grüne überholen die SPD

Die Unions-Parteien bleiben in einer Umfrage stärkste Partei in Deutschland, die Sozialdemokraten (SPD) von Kanzler Olaf Scholz müssen jedoch erstmals seit Mitte 2021 Platz zwei wieder an die Grünen abgeben. CDU und CSU kommen wie in der Vorwoche auf 27 Prozent, berichtete die Zeitung "Bild am Sonntag" den "Sonntagstrend" des Instituts Insa. Die mitregierenden Grünen blieben bei 21 Prozent. Die SPD verliere einen Punkt auf 20 Prozent, den schlechtesten Wert seit August.

Bei den anderen größeren Parteien gebe es keine Veränderung. Die rechte AfD komme mit zehn Prozent auf Platz vier, gefolgt von der mitregierenden, liberalen FDP mit neun und der Linkspartei mit vier Prozent. Die sonstigen Parteien legen demnach einen Punkt auf neun Prozent zu.