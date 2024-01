Ukrainischer Historiker Hryzak sieht keine Hoffnung auf Kriegsende 2024

Freilich gebe es auch Ausnahmen in Selenskyjs Team - Verteidigungsminister Rustem Umjerow sei etwa ein Profi.

Ukrainische Dokotoranden haben sich freiwillig für die Front gemeldet

Der 1960 geborene Professor an der Katholischen Universität in Lwiw erzählte aber auch von deutlichen Auswirkungen des Krieges auf seine Disziplin. "Alle meine Doktoranden haben sich freiwillig gemeldet und sind an der Front", sagte Hryzak.

Manche Historiker beschäftigten sich zudem mit Gegenpropaganda und andere setzten ihre Forschungen fort, weil sie es für wichtig erachteten, die Normalität aufrechtzuerhalten. Das akademische Leben in der Ukraine sei derzeit jedenfalls weiblich dominiert.