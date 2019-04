Ukraines neuer Präsident: Spaßvogel mit unklaren Plänen

Oligarch als Drahtzieher

Ein Name aber hat schon den gesamten Wahlkampf des Spaßmachers überschattet: Ihor Kolomojskyj. Der jüdisch-ukrainische Oligarch, der von der ostukrainischen Stadt Dnjepropetrowsk aus sein Firmenimperium verwaltet, gilt als Finanzier und gleichsam als Erfinder von Selenskyjs politischer Karriere. Mit seiner Hilfe, so vermuten Kritiker, will Kolomojsky, der in einen Machtkampf mit Poroschenko verwickelt war, wieder an verstaatlichte Teile seines Firmenimperiums herankommen.

Doch gerade diese korrupten Machtnetzwerke, die die ehemalige Sowjetrepublik weiter dominieren und in ihrer Entwicklung behindern, will Selenskyj aufbrechen. Er werde, so sein Versprechen, mit den korrupten Eliten Schluss machen – so wie es auch sein TV-Präsident macht. Auf jeden Fall, so das Kernversprechen der Siegesansprache, werde er seine Landsleute "nicht enttäuschen."