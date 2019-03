Ukraine: Der Krieg ist vergessen, die Not bleibt

Helga Tippel steht im Vorraum ihres kleinen Hauses im 22. Bezirk – und das ist gar nicht so selbstverständlich, denn viel Platz ist dort nicht mehr. Um sie herum sind Kartons und Säcke gestapelt – mit Stofftieren, Kleidung, Elektrogeräten und Medikamenten. All das sammelt sie für einen Hilfstransport in die Ukraine. Und auch den organisiert die 83-Jährige selbst.

Seit 25 Jahren engagiert sich Helga Tippel für das Land, das sich seit fünf Jahren im Krieg befindet. Begonnen hat sie 1994, als der Pfarrer ihrer Asperner Kirchengemeinde ukrainische Kinder zur Sommerfrische nach Wien holte. Kanalkinder waren das und Kinder aus zerrütteten Familien. Helga Tippel hat sie alle bei Familien in der Donaustadt untergebracht – auch zwei oder drei, wenn es sein musste. 800 Kindern hat sie so Ferien in Wien ermöglicht.

Wegen ihrer langjährigen Unterstützung nennt man Helga Tippel in einem Kinderheim in Kiev bis heute „Mama Austria“. Finanziert wird das Kinderheim über den Fond Aspern der Caritas Wien. Kinder, die dort untergebracht sind, wurden ihren Eltern abgenommen, weil die sich nicht ausreichend um sie gekümmert haben.