Ukraine: Ausharren im Krieg

An den Wänden in den Klassen der Valuske Schule nahe der Kontaktlinie hängen Bastelarbeiten, in den Gängen Info-Plakate, wie sich die Kinder verhalten sollen, wenn sie Landminen entdecken. Die Schule war schon mehrmals unter Beschuss – dann fliehen die Schüler in den Erdkeller, in dem das Gemüse gelagert wird. Einen echten Bombenschutzkeller gibt es nicht.