Ukraine-Vormarsch an allen Fronten: "Heute ist ein glücklicher Tag"

Am Montag hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij Truppen an der Front besucht. Offiziellen Angaben nach war Selenskij an der Grenze zwischen den Gebieten Saporischschja und Donezk unterwegs, wo die ukrainische Armee in den vergangenen Wochen mehrere Ortschaften zurückerobert hatte.

Die Offensive der Ukrainer kommt in der Region allerdings Beobachtern zufolge nur langsam voran. Selenskij habe sich vom Kommandanten der dort stationierten Truppen über die aktuelle Lage informieren lassen, hieß es.

