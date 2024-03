Dass das Parlament in Kiew ein Gesetz vorbereitet, mit dem die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche (UOK) komplett verboten werden könnte, stimmt. Sei einem halben Jahr wird darüber debattiert, denn unumstritten ist es auch in der Ukraine nicht.

Wenig Wunder also, dass die ukrainischen Behörden nach Kriegsbeginn Priester und Bischöfe massiv ins Visier nahmen. Zwar sagte sich die UOK-Führung ein paar Monate, nachdem Putin seine Panzer losrollen hatte lassen, von Moskau los; kirchenrechtlich wurde die Trennung aber nicht komplett vollzogen. Zudem wurden immer wieder Kollaborationen publik: Erst kürzlich belegte das renommierte britische Institute for the Study of War, dass UOK-Priester schon bei der Invasion der Krim 2014 halfen. Jetzt sind die Vorwürfe seitenlang: Priester, die die Annexion der besetzten Gebiete preisten, russische Soldaten versteckten, Propaganda machten oder zu Kyrills innerstem Kreis gehörten. „Russland benutzt die Kirche und den Klerus für subversive Aktivitäten, Überwachung und Einflussnahme“, sagt der ukrainische Jurist und Demokratieexperte Anton Dykan zum KURIER. Das neue Gesetz sei für ihn schlicht nötig, da eine strafrechtliche Verfolgung der UOK als Ganzes anders kaum möglich sei – sie besteht aus 9000 juristischen Personen, der Aufwand sei unüberschaubar.

Der Hintermann

Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Krieg um die öffentliche Meinung, und der wird hauptsächlich in den USA und Europa bestritten – dort, von wo Kiew Geld bekommt. Diesen Kampf beherrscht ein Mann wie Robert Amsterdam perfekt: Er hat schon Internet-Superstar Kim Dotcom vertreten, der mit seinem Datentauschdienst Millionen illegalen Gewinns machte, oder war an der Seite Venezuelas im Kampf gegen die US-Sanktionen.

Jetzt tingelt der wortgewaltige Anwalt nicht nur durch US-Medien, sondern bietet sich auch in Europa als Gesprächspartner an. So auch dem KURIER, dem er im Videotelefonat sagt, „seit den Nürnberger Gesetzen“ habe kein Land in Europa Religion so verfolgt habe wie die Ukraine jetzt. Präsident Selenskij benehme sich „wie Ayatollah Khomeini“, sei schlicht auf rechte Wählerstimmen aus.