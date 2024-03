Warum Putin über die Front im eigenen Land schweigt

"Jeden Tag Beschuss"

„Es gibt jeden Tag Beschuss“, sagt Denis, 33, dem Oppositionsmedium Berega; 16 Tote gibt es laut der Regionalverwaltung bereits, Anna, 24, die wie er in Belgorod wohnt, sagt: „Es kann von überall kommen, und man kann sich nirgendwo verstecken.“ Mehrere hundert Schutzcontainer hat die Stadt darum kürzlich in den Straßen aufgestellt, und an Hauseingängen wurden Notknöpfe angebracht, damit die Türen bei Sirenenalarm automatisch aufgehen. Stahlmagnat Alexej Mordaschow, der nahe der Grenze eines Eisenmine betreibt, hat seinen Mitarbeitern kostenlose Umzüge angeboten; und die Frühlingsferien hat man einfach eine Woche früher gestartet – 9000 Kinder aus Belgorod wurden in andere Regionen in Sicherheit gebracht.