Entführte ukrainische Kinder: "Sie mussten jeden Morgen Schießübungen machen"

Kürzlich wurde bekannt, dass auch das russische Rote Kreuz in diese Waffentrainings mit Kindern involviert sein soll.

Davon wussten wir schon länger. Das Rote Kreuz in Russland und Belarus ist in einige Fälle von Deportationen und in Umerziehung involviert. Der Chef des belarussischen Roten Kreuzes hat mit dem russischen Z-Symbol am Ärmel die besetzten Gebiete in der Ukraine besucht. Die Mitgliedschaft von Belarus wurde danach nur ruhend gestellt, Strafen und Konsequenzen gab es keine. Dasselbe wird jetzt beim russischen Roten Kreuz passieren. Das verwundert nicht, denn ein russischer Vertreter sitzt im Führungsgremium des Internationalen Roten Kreuzes – gewählt wurde er im März 2022, nur einen Monat nach der Invasion. Was fehlt, ist ein global gültiges Völkerrechtssystem. Russland hat seit 2014 Kinder entführt, Zivilisten verschleppt, gefoltert, vergewaltigt. Die Ukraine hat das immer wieder laut gesagt, aber es gab nie eine Reaktion. Auch zu den Videos, wo Soldaten, die sich ergeben, von Russen erschossen werden, sind alle still. Russland behandelt die Genfer Konvention wie Toilettenpapier.

Was müsste die internationale Gemeinschaft Ihrer Ansicht nach tun?

Russische Vertreter müssten aus allen internationalen Gremien rausgeworfen werden, wie beim Europarat. Bei der OSZE ist Moskau noch immer dabei, obwohl Russland drei OSZE-Mitarbeiter im Donbass inhaftiert hat und zu jahrelanger Haft verurteilt hat _ das ist absurd. Auf der anderen Seite gibt es auch Fortschritte. Im Februar haben wir die internationale Plattform für die Freilassung der von der Russischen Föderation rechtswidrig inhaftierten Zivilpersonen gegründet, 50 Staaten sind dabei. Wir verhandeln darüber, dass einige Länder als Schutzmächte auftreten, deren Diplomaten ukrainischen Zivilisten in Russland Schutz geben. Derzeit macht das noch niemand, aber wir sprechen mit einigen Kandidaten darüber.

Wie wird die Ukraine mit Menschen in den besetzten Gebieten umgehen, die bei der Wahl am Sonntag Putin wählen – oder die Wahlen mitorganisieren? Sind das dann Kollaborateure?

Nach der Befreiung der besetzten Gebiete werden unsere Geheimdienste alle Aktivitäten der Menschen dort überprüfen. Aber: Wir können niemanden dafür bestrafen, dass er dort lebt, dass er einen russischen Pass angenommen hat. Die Verteilung von Pässen ist Teil der systematischen Russifizierung. Auch die Teilnahme an der Wahl – die man ja nicht mal Wahl nennen kann, sondern eher Fiktion – ist nicht strafbar. Aber wenn jemand aktiv bei der Organisation hilft, in Wahlkomitees sitzt oder Propaganda macht, dann ist das laut Gesetz Kollaboration. Und die ist mit mehreren Jahren Haft bedroht.