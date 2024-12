Panzer, Drohnen, Munition: USA kündigt Ukraine fast 1 Milliarde Militärhilfe an

Die USA haben weitere Militärhilfen im Wert von 988 Mio. Dollar für die Ukraine angekündigt. Das neue Hilfspaket umfasst Drohnen, Panzer, Munition für Raketenwerfer sowie Ausrüstung und Ersatzteile für Artilleriesysteme, wie das US-Verteidigungsministerium am Samstag mitteilte. Washington ist der wichtigste Unterstützer Kiews in ihrem Krieg gegen die russischen Invasionstruppen, der designierte US-Präsident Donald Trump steht den Milliardenhilfen jedoch kritisch gegenüber.

Erst am Montag hatten die USA der Ukraine weitere Militärhilfen im Wert von 725 Millionen Dollar (rund 685 Millionen Euro) zugesagt. Dieses Hilfspaket umfasst nach US-Angaben unter anderem weitere Landminen, Raketen und Munition. Im vergangenen Monat hatten die USA bereits eine erste Lieferung von Landminen an die Ukraine angekündigt. Menschenrechtsorganisationen hatten dies scharf kritisiert.

Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, die Unterstützung für Kiew im Abwehrkrieg gegen Russland massiv zu kürzen. Er hatte auch mehrfach versichert, den Krieg in der Ukraine schnell zu beenden, ohne Angaben dazu zu machen, wie dies geschehen soll. Die Regierung des scheidenden US-Präsident Joe Biden will der Ukraine vor der Amtsübergabe an Trump nach eigenen Angaben noch möglichst viel Unterstützung zukommen lassen.

Machtwechsel in Washington

In wenigen Wochen steht der Machtwechsel in Washington an: Am 20. Jänner übernimmt der Republikaner Donald Trump die Amtsgeschäfte von Biden. Der Kurs mit Blick auf die Ukraine dürfte sich dann deutlich ändern. In der Ukraine ist die Angst groß, dass Trump nach seiner Vereidigung die US-Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land drastisch zurückfahren und Kiew so eine Niederlage bescheren könnte. Die Biden-Regierung hat sich daher zum Ziel gesetzt, alle bereits vom Kongress gebilligten Mittel in den verbleibenden Wochen in hohem Tempo für Kiew auf den Weg zu bringen.