Ist Transnistrien Putins nächstes Ziel?

Was ist da bloß in Transnistrien los? Seit dort zwei Strommasten in die Luft flogen und Moskau Kiew bezichtigt, den Krieg in die pro-russische Separatistenregion in Moldau tragen zu wollen, wird über die Gefahr einer Ausweitung des Krieges gesprochen. Könnten pro-russische Kräfte von aus dort einschreiten, um gegen die Ukraine vorzugehen?

Der Experte Marcel Röthig hält das für unwahrscheinlich. Weil es in der abtrünnigen moldauischen Region kein funktionierendes Flugfeld gebe, können die dortigen russischen Truppen nur das einsetzen, "was sie dort haben, und das ist 30 Jahre alt", sagte der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew im APA-Interview. Das reiche nur, "um die Ukrainer zu stören", erwartet Röthig allenfalls ein "Strohfeuer".

Landbrücke "ausgeschlossen"

Ziel sei etwas anderes - und zwar die ukrainischen Streitkräfte vom Donbass abzuziehen. "Es geht darum, dass man ukrainische Kräfte im Süden bindet", sagte Röthig unter Verweis auf die "begrenzte Offensive" der Ukraine im Süden des Landes. Eine Bedrohung der strategisch wichtigen Hafenstadt Odessa sieht er nicht. Deren Einnahme durch die russische Armee und die Herstellung einer Landverbindung nach Transnistrien sei in der jetzigen Phase "ausgeschlossen". Vielmehr gebe es Anzeichen dafür, dass die russische Offensive bald zum Erliegen kommen könnte.

Allerdings befindet sich in Transnistrien auch das größte Munitionsdepot der Region. Es handle sich um rund 20.000 Tonnen Kriegsmaterial, das bei einer Explosion "das Potenzial einer Hiroshima-Bombe" hätte, sagte Röthig. Die ukrainische Armee müsste nur zwei Kilometer nach Transnistrien vorrücken, um es einzunehmen, doch würde sie damit die territoriale Integrität Moldaus verletzen und müsste 1.500 russische Soldaten schlagen. Dafür würde es "einiges an Tollkühnheit" benötigen.

"Nicht vorstellen" kann sich Röthig, dass die moldauische Regierung in einen Krieg in Transnistrien eingreifen würde. Er verwies diesbezüglich auf die äußerst schwache moldauische Armee. Auch die transnistrischen Truppen dürften nicht aktiv werden.

Was macht Rumänien?

Unklar sei, wie sich Rumänien bei einem Ausbruch von Feindseligkeiten im Nachbarland Moldau verhalten werde. "Wenn Moldau angegriffen wird, müsste Rumänien zur Tat streiten", sagte der Experte mit Blick auf die hunderttausenden Moldauer mit rumänischem Pass. Doch rechne man in Chisinau nicht damit, dass Rumänien Moldau beistehen werde, berichtete der FES-Experte von Gesprächen, die er vor wenigen Tagen in der moldauischen Hauptstadt führte. Auch im Ukraine-Krieg habe sich Bukarest bisher eher vorsichtig und passiv verhalten, weswegen ein Eingreifen "eher unwahrscheinlich" sei.

Allgemein rechnet Röthig damit, dass sich der Ukraine-Krieg in den nächsten Wochen zu einem Stellungskrieg entwickeln werde, "weil die russische Invasion zum Erliegen kommt". Im Osten komme die russische Armee nämlich nur langsam und unter "riesigen Verlusten" voran. Somit könnte es in der zweiten Mai-Hälfte wieder zu Verhandlungen und einem "Kalten Frieden" kommen. Nach der Zerstörung des russischen Flaggschiffs "Moskwa" sei eine maritime Landung unwahrscheinlich geworden, weil die russische Flotte im nordwestlichen Schwarzmeer keine Deckung mehr habe. Um die Landverbindung nach Transnistrien zu schaffen, müssten die Russen zudem mit Mykolajiw und Odessa zwei Großstädte einnehmen, "nachdem sie das schon in Mariupol nicht geschafft haben". Somit sei die Herstellung einer Landbrücke reines "Wunschdenken". "Dafür fehlen einfach die Mittel."