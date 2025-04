Was machen Chinas Soldaten in der Ukraine?

Moskau hingegen setzt schon vor allem auf Söldner , wie man spätestens seit dem Aufstand der Wagnertruppen 2023 weiß. Wagner und andere russische Söldnerfirmen rekrutieren dafür meist in Zentralasien und Afrika , die Herkunftsländer der Soldaten haben dabei allerdings wenig mitzureden. Söldner, die gegen gutes Geld in den Krieg ziehen, verlieren zwar ihre Staatsbürgerschaft, doch das haben die Firmen meist eingepreist.

Die Situation ist nicht so einfach, wie Selenskij sie darstellt. Auf beiden Seiten kämpfen viele Soldaten aus anderen Staaten , teils legal und internationalem Recht unterworfen wie in der Internationalen Legion der Ukraine, die 20.000 Ausländer umfasst – dort sind die meisten Freiwillige , die aus Überzeugung dort sind.

Falsche Versprechen

Daneben setzt Russland gezielt Rekrutierer für die Streitkräfte ein – auch im Ausland, obwohl das nicht überall legal ist. Das dürfte auch bei den zwei Chinesen der Fall gewesen sein: Einer der Gefangenen sagte laut der Ukrainskaja Pravda, er sei in China von einem russischen Vermittler angesprochen worden und habe mehr als 3.000 Euro bezahlt, um Russe werden zu dürfen – denn er hatte Probleme mit der Justiz. Doch auch die Aussicht auf den hohen Verdienst in der Armee lockte ihn, ebenso wie den anderen Gefangenen: Ihn habe eine Anzeige überzeugt, die 24.000 Dollar für den Eintritt in die Armee versprach.

Russland platziert in den sozialen Netzwerken inner- und außerhalb des Landes ganz bewusst, wie hoch die Armeegehälter sind. Mit etwa 1.700 Euro Anfangsgehalt hat man monatlich zweieinhalb mal so viel wie ein Durchschnittsrusse, dazu gibt es hohe Boni. Das funktioniert vor allem in Zentralasien, wo die Gehälter noch unter den russischen liegen – und im teils bitterarmen China auch.