Er wollte einen Küchenjob - und wurde zum Kriegsdienst für Russland gezwungen

Kurz nach der Geburt seines Kindes wurde Mohammad Yousuf Kumar klar, dass er mehr Geld für seine Familie verdienen müsse. In seinem Dorf im indischen Kaschmir gab es diese Möglichkeit nicht – so informierte sich der 31-Jährige im Internet und wurde über einen Youtube-Kanal fündig. Gegen 3.000 Euro Vermittlungsgebühr winkte ein Job als Küchenhilfe in Dubai. Im Dezember verabschiedete sich Kumar von seiner Familie, bestieg das Flugzeug in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Ins Bein geschossen

Jetzt steckt er in russischer Uniform an der ukrainischen Front fest. Gegen seinen Willen, wie seine Familie behauptet. „Sie nahmen ihm in Dubai das Telefon ab und schickten ihn nach Russland. In Russland wurde er für die russische Armee rekrutiert. Wir hatten über drei Wochen lang keinen Kontakt zu ihm und schafften es schließlich, mit ihm in Verbindung zu treten. Er wurde gezwungen, der russischen Armee beizutreten; er hatte keine Ahnung, dass er dorthin gebracht wurde“, sagte sein Vater indischen Medien. Kumar musste laut seinem Vater Verträge unterschreiben, die auf Russisch verfasst waren, einer Sprache, die er nicht verstand. Anschließend sei er an die russische Armee übergeben worden, wo er eine 15-tägige Ausbildung absolvieren musste. Währenddessen soll er durch ein Gewehrprojektil am Bein getroffen worden sein. Später ging es an die Front.