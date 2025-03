China sagt leise Ja zu Ukraine-Friedenstruppen

„Heikel“ sei die Angelegenheit, hieß es von EU-Diplomaten. Durchsickern ließen sie die Gespräche dennoch: Die Welt am Sonntag berichtet, dass Peking Emissäre nach Brüssel geschickt habe, um über eine Teilnahme Chinas an Friedenstruppen in der Ukraine zu sprechen – man habe vorgefühlt, ob das im Sinne der Europäer sei.

Bringt sich China als geopolitisches Schwergewicht ein, wäre das jedenfalls hilfreich bei Verhandlungen mit Russland. Bisher lehnt der Kreml friedenssichernde Truppen an einer möglichen Waffenstillstandslinie ja ab; dies sei nur eine „verdeckte Operation“, um NATO-Truppen zu stationieren, heißt es. Bisher haben tatsächlich fast ausschließlich NATO-Staaten eine aktive Rolle in der Vorbereitung eingenommen, Großbritannien, Frankreich, Norwegen und Kanada etwa; bis auf Japan halten sich die meisten jener 30 Nationen, die der britische Premier Keir Starmer auf der Willigen-Liste haben will, bedeckt.