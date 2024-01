Ukraine: Nur noch wenige Leopard-Panzer kampfbereit

Litauen hat sich allerdings fĂŒr Politik und MilitĂ€r in Deutschland in den vergangenen Jahren als verlĂ€sslicher Partner erwiesen. Hingegen gab es sowohl in Polen als auch in der Slowakei Probleme mit militĂ€rischen Kooperationsprojekten fĂŒr die Instandsetzung von Waffensystemen fĂŒr die Ukraine. Allerdings ist fĂŒr die Reparatur im Baltikum der lange Transportweg quer durch Polen zu bewĂ€ltigen.