Ukraine-Krise: Schallenberg telefonierte mit Kuleba

Vor dem Hintergrund einer möglichen militärischen Eskalation im Osten Europas hat Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Samstagabend in einem Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba die aktuelle Sicherheitslage der Ukraine besprochen. Dies teilte Kuleba via Twitter mit.

Weiterhin eng koordinieren

Der ukrainische Außenminister hatte am Samstag zuvor auch mit den Außenministern der Türkei und der Republik Moldau telefoniert."Wir diskutierten die aktiven Bemühungen der EU sowie einer breiten internationalen Koalition zum Schutz der Ukraine und zur Verhinderung einer weiteren Aggression durch Russland", schrieb Kuleba. Man sei übereinkommen, sich weiterhin eng zu koordinieren, erklärte er.

Ebenso via Twitter dankte der österreichische Außenminister seinem Kollegen für "eine fortlaufende und enge Zusammenarbeit im Interesse der Souveränität, Unabhängigkeit sowie territorialen Integrität der Ukraine".