US-Präsident Jo Biden hat am Samstagabend rund eine Stunde lang mit dem russischen Präsidenten Putin zur Lage an der Grenze zur Ukraine telefoniert. In einer Aussendung berichtete das Weiße Haus über Inhalte des Gesprächs.

Demnach stellte US-Präsident Biden klar, dass eine weitere Invasion der Ukraine durch Russland eine entschlossene Antwort der USA und ihrer Verbündeten und Partner zur Folge hätte. Für Russland würde das rasch überaus hohe Kosten zur Folge haben, hieß es aus Washington. Weiters erklärte Biden, dass eine weitere russische Invasion in der Ukraine "großes menschliches Leid hervorrufen und Russlands Ansehen schmälern würde".

Biden machte gegenüber Präsident Putin deutlich, dass die Vereinigten Staaten weiterhin bereit sind, sich in voller Abstimmung mit ihren Verbündeten und Partnern diplomatisch zu engagieren, aber "gleichermaßen auch auf andere Szenarien vorbereitet sind".