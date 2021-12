Ukraine-Krise: Putin spielt vor Treffen mit Biden mit dem Feuer

Doch während Moskau alles tut, um seine Kriegsdrohungen glaubhaft erscheinen zu lassen, macht man an der diplomatischen Front deutlich, was man vom Westen in der Ukraine-Frage erwartet. Es gehe um ein Abkommen, „das die Sicherheitsinteressen aller“ berücksichtigt, erklärte Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach dem Treffen mit seinem US-Kollegen Antony Blinken in der Vorwoche. Putin selbst formulierte es dann noch klarer: Man verlangt von den USA eine schriftliche Garantie, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten ausbreitet. Damit wäre ein NATO-Beitritt der Ukraine, aber auch Georgiens vom Tisch. Außerdem sollte die NATO ihre militärischen Aktivitäten an der Grenze zu Russland beschränken, das betrifft vor allem gemeinsame Manöver mit der Ukraine.

Aus dem Weißen Haus kommt vorerst Ablehnung. Man stehe entschlossen hinter der Ukraine und werde „keine roten Linien“ Russlands in diesen Fragen akzeptieren.

Das Säbelrasseln auf beiden Seiten aber übertönt die zugleich wachsende Gesprächsbereitschaft. Nach dem Treffen der Außenminister folgt jetzt der Video-Gipfel der Präsidenten, auch über ein baldiges persönliches Treffen wird bereits spekuliert. Der Konflikt um die Ukraine liefert Putin auch „eine Zone für strategische Manöver“, meint der ehemalige Kreml-Berater Gleb Pawlowski gegenüber der Washington Post: „So bekommt Russland geopolitisch wieder eine Rolle“