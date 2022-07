Zahl der russischen Raketenangriffe mehr als verdoppelt

Tag 128 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine:

Die Zahl der russischen Raketenangriffe auf Ziele in der Ukraine hat sich dem ukrainischen Militär zufolge in den vergangenen zwei Wochen mehr als verdoppelt. Dabei setze das russische Militär in über der Hälfte der Fälle ungenaue Geschosse aus Sowjetzeiten ein, sagt Brigadegeneral Oleksii Hromow. "Der Feind nimmt weiterhin Militäreinrichtungen, kritische Infrastruktur sowie Industrie und Transportnetzwerke ins Visier."

Wegen der Ungenauigkeit der Angriffe "erleidet die Zivilbevölkerung signifikante Verluste". Hromow zufolge wurden in der zweiten Juni–Hälfte 202 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, ein Anstieg um 120 verglichen mit den ersten zwei Wochen des Monats.

Tote in Odessa

In der südukrainischen Region Odessa wurden bei einem Raketenangriff nach ukrainischen Angaben mindestens 14 Menschen in einem Wohngebäude getötet.

Der Sprecher der Regionalverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, sagte in der Nacht auf Freitag, die Rakete sei von einem über dem Schwarzen Meer fliegenden Flugzeug aus abgefeuert worden. "Die Zahl der Toten bei dem Raketenangriff auf das Wohngebäude ist auf zehn gestiegen."