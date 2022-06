Ukraine-Krieg: "Sie sterben wie die Fliegen"

Die Ukrainer mussten sich in das Industriegebiet und in die benachbarte Zwillingsstadt Lyssytschansk zurückziehen. In dem seit Ende Februar laufenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine haben russische Truppen mittlerweile mehr als 90 Prozent des Gebiets Luhansk unter ihre Kontrolle gebracht.

Zuvor hatten russische Truppen ihre Angriffe auf Wohn- und Industriegebiete in Sjewjerodonezk fortgesetzt. Durch den Beschuss der Chemiefabrik Azot seien vier Menschen getötet worden, schrieb Hajdaj auf Telegram. Die Anlage wird nach ukrainischen Angaben von Hunderten Zivilisten als Luftschutzbunker genutzt.

Auch die Eisarena, laut Haidai eines der Symbole von Sjewjerodonezk, wurde zerstört. "Sie haben das Gebäude mit Granaten beschossen", postet Haidai gemeinsam mit einem Bild von schwelenden Ruinen des Gebäudes.

Eine vergleichbare Einkesselung durch russische Truppen wie bis vor kurzem in der Hafenstadt Mariupol drohe derzeit jedoch nicht.