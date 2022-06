Selenskij: Sjewjerodonezk entscheidet über Donbass

"Wir kontrollierten jetzt wieder nur noch die Außenbezirke der Stadt", so Gajdaj in einem Online-Beitrag. Die Kämpfe gingen aber weiter. "Man kann unmöglich sagen, dass die Russen die Stadt vollständig kontrollieren."

Russische Konzentration auf Donbass

Die Zwillingsstadt Lyssytschansk sei schweren Bombardements ausgesetzt, führte Gouverneur Gajdaj online weiter aus. Die beiden Städte befinden sich in der Region Luhansk, die im Osten der Ukraine liegt und zusammen mit der Region Donezk dort den Donbass bildet. Das russische Militär hat den Fokus seines am 24. Februar begonnenen Angriffs auf die Ukraine in den Osten des Landes verlegt, nachdem es in anderen Gebieten einige empfindliche Rückschläge einstecken musste, etwa als es im März vor den Toren der Hauptstadt Kiew zurückgeschlagen wurde.

Das Hauptziel Russlands in den kommenden Tagen bestehe darin, Sjewjerodonezk einzunehmen und damit die strategisch wichtige Straße von den Städten Bachmut und Lyssytschansk vollständig abzuschneiden, sagte Gajdaj. "Die Kämpfe werden sehr heftig sein." Ein Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums sagte, Russland habe in einigen Gebieten von Sjewjerodonezk zehnmal mehr Ausrüstung aufgefahren als die ukrainischen Einheiten. Reuters konnte die Angaben über die Entwicklung nicht unabhängig überprüfen.