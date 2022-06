Was Merkel über den Ukraine-Krieg und ihre möglichen Fehler sagt

„Es nicht gelungen, den Kalten Krieg zu beenden“, das ist das klare und bittere Resümee von Angela Merkel über den Krieg in der Ukraine und seine Ursachen. In ihrem ersten TV-Interview seit ihrem Abschied aus dem Kanzleramt stellte sich Merkel im Saal des Berliner Ensembles einem eingehenden Gespräch mit dem Spiegel-Journalisten Alexander Osang, der als einer der besten Kenner der Kanzlerin galt. Es sei schon klar gewesen, dass die Lage ernst sei, erinnert sich Merkel an die Monate vor dem Kriegsausbruch, die sie ja noch vom Kanzleramt aus verfolgte. Sie habe ja lange versucht, „Putin auch von europäischer Seite in einen Dialog zu bekommen.“ Den Krieg selbst nannte Merkel nicht nur einen Bruch des Völkerrechts, sondern auch "einen großen Fehler Putins".

Erinnerung an Putin-Begegnungen

Doch die Altkanzlerin ging in ihren Überlegungen zu Russland im Gespräch viel weiter zurück - in die Zeit, als sie Putin auf der internationalen Bühne kennenlernte. Er habe auch ihr gegenüber den Zerfall der Sowjetunion als die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. "Ich hab ihm gesagt, dass das für mich ein persönlicher Glücksmoment war".

Schon damals sei ihr dieser „Dissens“ zwischen dem Westen und Russland klar geworden. Der Punkt Russland sei immer ungelöst geblieben. Es sei nicht gelungen, eine Sicherheitsarchitektur zu bauen, die das verhindert hätte. Dass sie einst im Jahr 2008, den Beitritt der Ukraine zur NATO verhindert hatte, will Merkel auch heute nicht als Fehler betrachten. Sie wollte schon damals "Russland nicht weiter provozieren". Es sei ja rasch klar geworden, dass Putin die ehemaligen Sowjetrepubliken wie Georgien als russische Einflusssphäre betrachte. Außerdem könne man "nicht von heute auf morgen NATO-Mitglied werden." Die Ukraine sei außerdem ein "von Oligarchen beherrschtes Land gewesen".

Für sie sei Putins Haltung und damit die Bedrohung für die Ukraine lange klar gewesen: „Ich habe ja gewusst, was er dachte, und dass er das genau so sieht.“ Sie selbst, gibt sich Merkel selbstsicher, müsse sich „nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht habe.