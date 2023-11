Selenskij warnt seine Militärs vor politischen Ambitionen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat die Militärführung seines Landes vor einem Einstieg in die Politik gewarnt.

„Wenn man den Krieg mit dem Gedanken führt, dass man morgen Politik oder Wahlen macht, dann verhält man sich in seinen Worten und an der Front wie ein Politiker und nicht wie ein Militär“, sagte er in einem in der Nacht zum Dienstag veröffentlichten Interview für das britische Boulevardblatt The Sun.

➤ Mehr lesen: "Unsere erste Gegenoffensive": Selenskij erinnert an Maidan-Proteste