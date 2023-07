Selenskij: "Ukraine wird stärker" + Briten: Russen können eigene Bevölkerung nicht schützen

Russischer Angriff auf Selenskijs Heimatstadt

Auf die südukrainische Stadt Krywyj Rih ist am Montag ein Raketenangriff verübt worden. In einem in sozialen Netzwerken verbreiteten Video war ein klaffendes Loch in einem neun Stockwerke hohem, brennenden Gebäude zu sehen. Wie das ukrainische Innenministerium mitteilte, kam bei dem russischen Angriff mindestens ein Mensch ums Leben. Es wurden weitere Opfer befürchtet, weil Menschen unter den Trümmern begraben worden könnten, hieß es.

Krywyj Rih ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten. Mitte Juni waren dort bei einem russsichen Raketenangriff auf ein fünfstöckiges Wohngebäude mehrere Menschen ums Leben gekommen.