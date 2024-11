Scholz telefonierte erstmals seit zwei Jahren mit Putin

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Freitag nach Informationen von Reuters aus Regierungskreisen in Berlin mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Das Gespräch habe eine Stunde gedauert und sei der erste Kontakt seit Dezember 2022 gewesen, hieß es.

Im Sommer zuvor war Scholz für vorangegangene Gespräche kritisiert worden. Im Juni 2022 hatte er sich verteidigt, es sei "absolut notwendig, mit Putin zu sprechen".

Nach der US-Wahl hatte Scholz angekündigt, "bald" mit Putin wieder in Kontakt treten zu wollen. Die Befürchtung, dass die USA unter dem designierten Präsidenten Donald Trump, wie dieser angekündigt hat, ihre Hilfe einstellen könnten, dürfte ein weiteres Motiv für den Anruf gewesen sein.

Deutschland ist nach den USA der größte Unterstützer der Regierung in Kiew. Allerdings betont der Kanzler regelmäßig, eine weitere Eskalation und eine direkte Beteiligung des Westens an dem Krieg müsse verhindert werden. Deshalb verweigert Scholz der Ukraine mit wenigen Ausnahmen, mit von Deutschland gelieferten Waffen Ziele auf russischem Staatsgebiet anzugreifen. Auch den Marschflugkörper Taurus mit einer Reichweite von 500 Kilometern will der Kanzler trotz wiederholter Forderungen der Ukraine nicht liefern.