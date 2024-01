Selenskij warnt Deutschland vor "Drittem Weltkrieg"

Der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskij hat eindringlich davor gewarnt, dass bei einem Sieg Russlands ĂŒber sein Land auch andere europĂ€ische LĂ€nder wie Deutschland in Gefahr sind.

In der deutschen Bundesregierung habe sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, "dass Russland nĂ€her an Deutschland heranrĂŒckt, wenn wir nicht durchhalten", sagte Selenskij in einem Sonntagabend ausgestrahlten ARD-Interview.

➀ Mehr lesen: "Scharfe Konfrontation": Russland wirft Deutschland Feindseligkeit vor

Weiters in diesem Artikel: