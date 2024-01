Oberst Reisner: Ukraine ist von westlicher Unterstützung anhängig

Der Bundesheer-Experte Markus Reisner sieht die westliche Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland als entscheidend an. "Die Ukraine ist mittlerweile wie ein Patient, der an der Infusion hängt", erklärt er in einem Pressegespräch am Dienstag in Wien. Die Ukraine sei nicht allein in der Lage, sich gegen den Aggressor zu stellen. Gleichzeitig warnt er: Der russische Präsident Wladimir "Putin darf nicht gewinnen."

Die Folgen könnten fatal sein. Die NATO-Staaten bereiteten sich "zu Recht" auf einen möglichen Angriff vor. Einen Angriff mit konventionellen Waffen auf ein weiteres Nachbarland Russlands erwartet der Oberst des Generalstabsdienstes zwar nicht. Sehr wohl aber führe Russland bereits einen hybriden Krieg gegen den Westen. Russland nutze den Cyber- und Informationsraum, um Missgunst und Zweifel zu erhöhen, so Reisner bei der Veranstaltung, die vom fjum_forum for journalism and media im Presseclub Concordia organisiert wurde.

