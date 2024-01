"Scharfe Konfrontation": Russland wirft Deutschland Feindseligkeit vor

Der letzte umfassende Verteidigungsplan für Deutschland stammt aus den Zeiten des Kalten Krieges. Digitalisierung, Cyberkriminalität und Fake News waren damals unbekannte Begriffe. Zudem wähnte sich das Land nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem Ende der Block-Konfrontation in Zeiten dauerhafter Sicherheit.

Dies änderte sich mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. So hat Deutschland auf die veränderte Sicherheitslage mit einem neuen Operationsplan Deutschland (OPLAN). Auf Hunderten Seiten ist festgelegt, wie im Ernstfall Sicherheitsbehörden, Katastrophenschutzorganisationen und Industrieunternehmen kooperieren sollen.

„Das soll ein Plan sein, der ausführbar und durchführbar ist, also nicht ein Hirngespinst, ein Gedankenkonzept, sondern tatsächlich etwas Handfestes, was am Ende auch funktionieren kann", so Generalleutnant André Bodemann, Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos.

Vier Bedrohungen sieht das Militär:



Fake News und Desinformation

Cyber-Angriffe, etwa gegen Energieunternehmen oder gegen wichtige Infrastruktur

Gezieltes Ausspähungen

Sabotage durch Spezialkräfte

Der Plan soll bis Ende März fertig sein und fortgeschrieben werden.