Historikerin: Von Putin keine menschliche Friedenslösung zu erwarten

Die Moskauer Historikerin Irina Scherbakowa sieht einen Zusammenhang zwischen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem Scheitern der russischen Zivilgesellschaft, eine Bewältigung der sowjetischen Vergangenheit durchzusetzen. Russlands Zukunft und auch eine etwaige neuerliche Demokratisierung hänge indes vom Kriegsverlauf in der Ukraine ab, sagte die Mitbegründerin der 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten NGO Memorial am Freitag bei einem Vortrag in Wien.

"Ich versuche den Menschen zu erklären, was dieser Krieg aus meiner Sicht ist und dass alles Mögliche getan werden muss, um die Ukraine zu unterstützen", erklärte Scherbakowa am Institut für Osteuropäische Geschichte der Uni Wien. Ein Frieden komme dabei nicht ohne Waffen und die Ukraine könne nicht ohne Waffen kämpfen, betonte die Russin, die derzeit im deutschen Jena im Exil lebt.

"Man kann von Putin überhaupt nicht erwarten, dass es auf irgendeine Weise eine menschliche Lösung für Frieden geben kann", sagte sie. Scherbakowa erinnerte dabei an Vorgänge auf von Russland besetzten Territorien der Ukraine sowie an einen Raketenbeschuss, der in der Nacht auf Freitag zu mehr als 20 Toten im zentralukrainischen Uman geführt hatte.