Abhörwanze bei ukrainischem Armeechef gefunden

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat eine Abhörvorrichtung im Büro des ukrainischen Armeechefs Walerij Saluschnyj entdeckt. Diese sei aber "nach vorläufigen Erkenntnissen" nicht in Betrieb gewesen. Mitschnitte sollen keine angefertigt worden sein.

Die Wanze wurde nicht in Saluschnyjs Hauptbüro gefunden, sondern in einer "Räumlichkeit, die er (Saluschnyj, Anm.) zukünftig für die Arbeit hätte nutzen können", so der Geheimdienst.

➤ Mehr lesen: Putin nennt bei Jahres-PK Bedingungen für Frieden in der Ukraine