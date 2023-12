EU gibt grünes Licht für Ukraine-Beitrittsgespräche

Selenskij: "Die Geschichte wird alles aufzeichnen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hatte am heutigen Freitag in einer Videoansprache an die EU-Staats- und Regierungschef beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. "Die Geschichte wird alles aufzeichnen. Jedes Wort, jeden Schritt, jedes Handeln oder Nicht-Handeln. Wer für was gekämpft hat", appellierte er an die Spitzen der EU-Staaten.

Die Ukraine habe vor einem Jahr klare Anforderungen für eine Annäherung an die EU genannt bekommen und seitdem wichtige Gesetze verabschiedet und jede Anforderung erfüllt, so Selenskyj. Heute müsse die EU darauf antworten und Beitrittsgespräche eröffnen. Im März müsse dann der Verhandlungsrahmen verabschiedet werden.

Es gehe nicht darum, was die Politiker brauchen, sondern darum, was die Menschen brauchen, die "in den Gräben kämpfen" oder als Ärzte "Leben retten" oder dafür sorgen, dass "Kinder unter konstantem russischen Terror lernen können". Er habe in den letzten Tagen mit vielen EU-Regierungschefs geredet und "kein einziges Gegenargument" gehört, warum man nicht den Zeitplan für den künftigen Ukrainebeitritt einhalten sollte, betonte Selenskyj.