Russische Truppen rücken im Osten der Ukraine vor

Die Ukraine hat am Sonntag ein Vorrücken russischer Truppen in mehreren Bereichen der Frontlinie in der Ostukraine und "heftige Kämpfe" gemeldet. "Überall toben heftige Kämpfe", schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Die Situation sei "kompliziert".

Russische Truppen griffen bei Awdijiwka, Marjinka und Lyman im Donezker Gebiet an. Auch bei Swatowe im angrenzenden Gebiet Luhansk rückten die Besatzer demnach weiter vor.

