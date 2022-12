Luftalarm: Heftige Raketenangriffe auf die Ukraine

Aus mehreren Teilen der Ukraine im Süden und im Westen gab es Berichte von Behörden über Angriffe. Präsidialamtsberater Olexij Arestowytsch teilte mit, dass die russischen Streitkräfte mehr als 100 Raketen abgefeuert hätten.

Örtlichen Medienberichten zufolge waren auch in den Großstädten Schytomyr und Odessa Explosionen zu hören. In den Regionen Odessa und Dnipropetrowsk wurden Stromausfälle angekündigt, um mögliche Schäden an der Energieinfrastruktur zu minimieren.