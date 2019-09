Ukraine-Affäre: Trump wird endgültig nervös

Dass Donald Trump sich insgeheim davor fürchtet, wurde spätestens deutlich, als er im Fall Ukraine den Informanten in der UN-Mission in New York wütend in die Nähe eines Spions und Landesverräters rückte, dem – aus seiner Sicht – in früheren Zeiten die Todesstrafe gedroht hätte.

Der Präsident macht sehr deutlich, dass ab sofort im Weißen Haus eine schonungslose Jagd nach den Informanten losgeht, die den CIA-Fachmann mit vielen internen Details gespickt hatten. Für Nancy Pelosi, Fraktionschefin der Demokraten im Abgeordnetenhaus, läuft das alles auf einen Tatbestand zu: Trump hat seinen Amtseid verletzt und das Präsidentenamt in grotesker Weise missbraucht, um vor der Wahl 2020 einen Rivalen auszuschalten: Joe Biden.