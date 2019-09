Weißes Haus veröffentlicht Telefonat zwischen Trump und Selenskyj

Noch keine Äußerung von Selenskyj

Selenskyj hat indes die internationale Gemeinschaft bei der UN-Generaldebatte um Hilfe zur Lösung des Konflikts mit Russland gebeten. "Niemand von Ihnen wird sich sicher fühlen, solange Russland Krieg gegen die Ukraine führt", sagte Selenskyj am Mittwoch vor der UN-Vollversammlung in New York.

In einer globalisierten Welt gebe es nicht so etwas wie "den Krieg von jemand anderem". "Jeder Staats- und Regierungschef teilt Verantwortung nicht nur für das Schicksal seines eigenen Landes, sondern auch der ganzen Welt." Die Ukraine wolle "Frieden auf zivilisierte Art und Weise sichern", sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident äußerte sich in seiner Rede mit keinem Wort zu den Vorwürfen, dass US-Präsident Donald Trump ihn in einem Telefongespräch im Juli aufgefordert haben soll, Ermittlungen zum Schaden seines demokratischen Rivalen Joe Biden einzuleiten. Die Demokraten werfen Trump deswegen Verfassungsbruch vor und haben erste Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren eingeleitet.