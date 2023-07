30 Bomben pro Tag: Trotzdem bleibt 77-jähriger Ukrainer in seiner Stadt

Wie sich die Einwohner vom Krieg ablenken

Grosdow wagt sich dennoch auf die Straße. Er stützt sich auf seinen Stock und hält sich an die Wege, die er gut kennt. Grosdow ist halbblind, das macht die Spaziergänge noch gefährlicher. Schon vor dem russischen Angriff war sein Leben hart: Grosdow war noch ein Baby, als seine Mutter getötet wurde, er wuchs in einem Waisenhaus in Donezk auf. Später arbeitete er in der Kokerei von Awdijiwka. Sein Sohn wurde drogenabhängig und gewalttätig. Einmal schlug er den Vater heftig auf den Kopf. Seither kann Grosdow auf einem Auge nichts mehr sehen.

Im Erdgeschoss des Hauses ist eine Granate in der Fassade stecken geblieben. Grosdows Nachbar Vitali Semin sitzt im Keller und schnitzt im Schein einer Fackel Holztiere. "Das lenkt von den Gedanken ab, die uns nicht loslassen: an die Menschen, die Ukraine, warum es keinen Frieden gibt", sagt der 63-Jährige.