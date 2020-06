Über 400 Bootsflüchtlinge sitzen vor Malta fest

In den vergangenen Wochen hat die Zahl der ankommenden Flüchtlinge auch auf der italienischen Insel Lampedusa wieder zugenommen. Vor allem tunesische Migranten versuchen, mit kleineren Booten direkt die zwischen Sizilien und Tunesien gelegene Insel zu erreichen. Allein in der letzten Woche trafen 600 Migranten ein.

Deren alte Boote sind am Freitagabend auf der Insel in Brand gesetzt worden. Wegen des Brandes entwickelte sich schwarzer und dichter Rauch, der von großer Entfernung zu sehen war. Feuerwehrmannschaften arbeiteten stundenlang, um die Flammen zu löschen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen Brandstiftung ein.

Der Bürgermeister der Insel, Salvatore Martello, warnte, dass die Insel mit ihren 6.500 Einwohnern nicht in der Lage sei, alle Migranten im lokalen Hotspot unterzubringen. Auch Martello drängt: Die Migranten müssten unbedingt von der Insel geholt und verteilt werden. Knapp 5.300 Migranten sind heuer in Italien angekommen.