Stift, Block, Flasche Wasser: Die Regeln fürs TV-Duell zwischen Harris und Trump

So sollen während des TV-Duells am 10. September (11. September MESZ) die Mikrofone desjenigen, der gerade nicht spricht, stummgeschaltet werden. Dabei hat nun offenbar Harris klein beigegeben. Ein Sprecher des Wahlkampfteams der Demokratin Harris hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass man es bevorzuge, dass die Mikrofone beider Kandidaten während der gesamten Übertragung angeschaltet blieben.

Der Sender kündigte an, dass die Debatte 90 Minuten dauern werde, zwei Werbepausen seien geplant. Es soll keine Eröffnungsstatements geben, die Schlusserklärungen der Kandidaten sollen zwei Minuten dauern. "Requisiten oder vorformulierte Notizen sind auf der Bühne nicht erlaubt", teilte ABC weiter mit. Harris und Trump würden einen Stift, einen Block Papier und eine Flasche Wasser erhalten. Für die Beantwortung der Fragen seien zwei Minuten vorgesehen, zwei Minuten für Widerlegungen durch den anderen Kandidaten und eine weitere Minute für Nachfragen oder Klarstellungen.

Republikanerin Cheney unterstützt Harris

Die frühere republikanische Kongressabgeordnete Liz Cheney will bei den US-Präsidentschaftswahlen für Kamala Harris stimmen. "Als Konservative, als jemand, der an die Verfassung glaubt und sie schätzt, habe ich mir das gut überlegt", sagte Cheney am Mittwoch bei einer Veranstaltung an der Duke University in Durham, North Carolina.

"Wegen der Gefahr, die Donald Trump darstellt, werde ich nicht nur nicht für Donald Trump stimmen, sondern für Kamala Harris", so Cheney. Sie gilt als parteiinterne Erzfeindin Trumps und steht für jene Strömung in der Republikanischen Partei, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Rückkehr Trumps ins Weiße Haus zu verhindern. Sie spielte eine wichtige Rolle bei der Untersuchung von Trumps Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021. Cheney verlor ihren Sitz im Kongress, nachdem Trump bei den republikanischen Vorwahlen 2022 ihre Gegenkandidatin unterstützt hatte.