Trump hat Plan für ein "garantiertes" Ende des Ukraine-Kriegs parat

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat nach eigenen Angaben einen Plan parat, mit dem der Krieg in der Ukraine "garantiert" beendet werden kann.

Diesen könne er aber nur bekannt geben, wenn er die US-Präsidentschaftswahl am 5. November gewinnt, sagte der 78-jährige Rechtspopulist in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Podcaster Lex Fridman.

"Wenn ich gewinne, werde ich als gewählter Präsident zu einem Deal kommen, garantiert."