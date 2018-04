Türkische Kriegspropaganda auch in deutschen Moscheen

Nach der Affäre um Kriegsspiele in einer Moschee in Wien sind nun auch ähnliche Fälle in Deutschland bekannt geworden. Wie der WDR berichtet, haben auch Kinder in Moscheen in Herford und in Mönchengladbach in Soldatenuniform posiert und Kriegsszenen nachgestellt. Sie sollen so gefallene osmanische Soldaten im Ersten Weltkrieg ehren.

Ähnlich wie in Wien die Szenen der "Kriegsspiele": "Wenn es dem Vaterland dient, opfere ich mein Leben", rief nach WDR-Recherchen etwa ein uniformierter Bub in einer vollen Halle in Stuttgart-Güglingen, vor Eltern und Gemeindemitgliedern. "Bereit zum Krieg", skandiert ein anderer Bub in Uniform mit Spielzeuggewehr in Duisburg. Die Szenen sind überall gleich. Sie stellen die Schlacht von Gallipoli im Jahr 1915 dar, aber auch Szenen vom Kampf um die syrische Stadt Afrin gegen Kurdenmilizen.